شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: تداولات هادئة تسيطر على الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر أزواج العملات الرئيسية والسلع تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، حيث تتأثر الأسواق بموسم إجازات نهاية العام، مما يبقي على السيناريو المقترحة في تقاريرنا الصباحية قائمة كما هي دون تغيير لهذا اليوم، وننصح بالإطلاع عليها للتعرف على الاتجاهات والأهداف المتوقعة للجلسات القادمة.

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