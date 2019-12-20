شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم إلى 66.67 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.20%. وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة إلى 61.17 دولاراً أمريكياً بنسبة 0.02%.
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