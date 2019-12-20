شكرا لقرائتكم خبر عن شل تتوقع تكبد تكاليف بقيمة 2.3 مليار دولار وتخفض توقعات مبيعات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رويال داتش شل اليوم الجمعة إنها تتوقع تكبد تكاليف لانخفاض القيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار فى الربع الأخير من العام وقلصت توقعاتها لمبيعات إنتاج النفط الفصلية، فى الوقت الذى تواجه فيه الشركة البريطانية الهولندية تباطؤ الطلب على النفط والغاز.

وحذرت الشركة فى أكتوبر من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للطاقة فى العالم، قد تؤثر سلبا على الطلب وتلحق ضررا بأداء الشركة.

وقالت شل إنها تتوقع أن تبلغ مبيعات إنتاج النفط ما يتراوح بين 6.5 وسبعة ملايين برميل من المكافئ النفطى يوميا فى الربع الرابع مقارنة مع تقديرها السابق عند ما يتراوح بين 6.65 و7.05 مليون برميل من المكافئ النفطى يوميا.

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كما حذرت الشركة، التى تفوقت على توقعات الأرباح فى الربع الثالث بفضل تجارة قوية للنفط والغاز، من أن ارتفاع الضرائب سيؤثر سلبا على الأرباح بما يتراوح بين 500 مليون و600 مليون دولار تقريبا فى الربع الأخير من العام.

وقالت شل إن من المتوقع أن تتراوح تكاليف انخفاض القيمة بعد الضرائب بين 1.7 مليار دولار و2.3 مليار دولار فى الربع الرابع.

وأضافت الشركة أنها تتوقع عمليات شطب إضافية لآبار فى نطاق 100 و200 مليون دولار فى الفترة، بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2019 النطاق الأدنى لتوقعاتها الاسترشادية التى تتراوح بين 24 و29 مليار دولار.