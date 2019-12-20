شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى : أكثر من مليار يورو حجم استثماراتنا بمصر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اختياره لمصر كأكبر دولة فى عمليات البنك للعام الثالث على التوالى، حيث وصلت حجم استثمارات البنك فى مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو.

وأكد البنك، اهتمامه بالفرص الاستثمارية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة فى قطاع البنية الاساسية.

وأوضح البنك، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته فى مصر نحو 3.5 مليار يورو فى أكثر من 80 مشروعاً فى جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على نحو 70% من إجمالى المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك فى مصر فى انتقال اقتصاد إلى الأكثر اخضراراً، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان الذى يعد نموذجًا رائعًا لشراكة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وهو مشروع يبرز نجاح هذه الشراكة ودور القطاع الخاص، حيث يعد أكبر حديقة شمسية فى إفريقيا، ويضم 32 محطة للطاقة الشمسية تولد حوالى 1.5 جيجا وات من الطاقة.

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وذكر البنك، أنه تم الاتفاق مع الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة دعم البنك للقطاع الخاص واشراكه فى مشروعات فى قطاعات السيارات والنقل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر، أن حجم استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى نحو 5.3 مليار يورو فى 99 مشروعاً، وتمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50% من استثماراته فى إفريقيا، والتى تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.