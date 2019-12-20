شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات تطلق بعثتها الرابعة إلى غانا وكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلى، سفيرى غانا وكوت ديفوار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبعثة التجارية الرابعةـ والتى من المقرر القيام بها فى الأسبوع الثانى من مارس 2020.

وقال شريف الجبلى، إن الهدف من البعثة هو الاستيراد والتصدير والاستثمار فى كلا الدولتين، مضيفا أن البعثة مشكلة من نخبة من كبار رجال الصناعة فى مصر فى العديد من القطاعات الصناعية وهى الكيماويات والأسمدة، مواد البناء، الطباعة والتغليف، الجلود، الأدوية والرعاية الصحية، الأغذية والحبوب، وغيرها من القطاعات المهتمة للدخول فى أسواق غرب أفريقيا.

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ومن جانبهم رحب السفراء بالبعثة التجارية وأبدوا اهتماماً كبيراً للتنسيق لهذه البعثة، موضحين أن أهم ما يميز الدولتين هى مواردها الطبيعية وتسعى الدولتين الآن للاتجاه نحو التصنيع واستغلال مواردهم الطبيعية لإقامة المصانع.