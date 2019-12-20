شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لأسهم أوروبا وسط انكماش أحجام التداول بسبب عطلة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر
وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 % فقط، لكنه ما زال متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثانى ليبعد نحو 1% دون أعلى مستوياته على الإطلاق.
جاء ذلك بعد مكاسب قياسية حققتها وول ستريت عقب أن قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن اتفاقا تجاريا أوليا بين الولايات المتحدة والصين سيُوقع فى مطلع يناير.
وبينما استقرت بقية المؤشرات فى المنطقة، ربحت الأسهم المدرجة فى ميلانو 0.7% بقيادة مجموعة نيكسى للمدفوعات التى ارتفعت أسهمها 2.8 % بعد أن قال انتيسا سان باولو إنه سيبيع أنشطته لمدفوعات الأفراد إلى نيكسى فى صفقة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار).
ومن بين الشركات التى سجلت تحركات كبيرة رويال داتش شل التى انخفض سهمها 0.8 % بعد أن قالت إنها تتوقع أن تسجل تكاليف لانخفاض القيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار فى الربع الأخير من العام وقلصت توقعاتها لمبيعات إنتاجها الفصلى من النفط.
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