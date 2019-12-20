شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل التقدم التجاري بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بفضل التقدم التجاري المستثمر بين الولايات المتحدة والصين ،والتأكيد على توقيع اتفاق المرحلة الأولى خلال كانون الثاني/يناير المقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل صعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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يسيطر على مستثمري معظم أسواق المال العالمية معنويات قوية ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" يوم الخميس إن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاقهما التجاري "المرحلة الأولى" فى بداية كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن هذا الاتفاق لن يخضع لأي مفاوضات جديدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.45% ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,205.48 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.5 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.35% ، و فى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.3 %.