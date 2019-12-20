شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ،والأنظار على بيانات النمو فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.1% إلى 1,476.82$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,478.43$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,479.68$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ،فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,481.66$ للأونصة.

Advertisements

وبخلاف عمليات التصحيح حاليا من أعلى مستوى فى أسبوع ،يضغط على أسعار الذهب تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" يوم الخميس إن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاقهما التجاري "المرحلة الأولى" فى بداية كانون الثاني/يناير المقبل ،وأن هذا الاتفاق لن يخضع لأي مفاوضات جديدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، مع صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام ، بهدف التأكد من سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،إيجابية تلك البيانات من شأنها الضغط سلبا على أسعار الذهب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 883.29 طن متري.