شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب ذروة 3 أشهر بفضل الأخبار الإيجابية عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم السابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.17$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.05$، وسجل أدنى مستوي عند 61.04$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 66.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.53$ ، وسجل أدنى مستوي عند 66.53$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.38$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ،وسجلت مستوي 66.76$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط بحوالي 11% منذ مطلع تعاملات الشهر الجاري ، بفضل اتفاق تحالف "أوبك بلس" الأخير لتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل خلال الربع الأول من العام المقبل ، بالإضافة إلى الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين.

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وبموجب الصفقة التجارية الأخيرة ، سوف يمضي أكبر اقتصادين مستهلكين للطاقة فى العالم فى طريق إنهاء الحرب التجارية الشراسة ،التي أضرت كثيرا بمستويات الطلب العالمي على النفط.

وفى علامة جديدة على تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين ،نشرت وزارة المالية الصينية بالأمس قائمة جديدة تضم ستة منتجات أمريكية سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية ابتداء من يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

رفعت هذا الأسبوع ،مؤسسات جي بي مورغان و جولدمان ساكس توقعات أسعار النفط خلال 2020 ، وأعاذوا ذلك إلى تخفيضات الإنتاج التي ينفذها تحالف "أوبك بلس" ،و تحسن توقعات التجارة العالمية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 13 كانون الأول/ديسمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 1.5مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير، ليستمر الإجمالي عند 12.8 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.