شكرا لقرائتكم خبر عن السلبية تسيطر على البتكوين مجددا بعد الارتداد القوى من أدنى مستوى فى 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع سيطرت السلبية مرة أخرى على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، بعد الارتداد القوى الذي حدث أول أمس من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ،والنطاق الحالي فى الأسعار يعد ضعيفا أعلى حاجز 7,000$ ،والسبب فى ذلك أن سوق التشفير حاليا لا يتضمن أخبار أو أحداث محددة ، تؤدي إلى اتساع نطاق تذبذب أكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 85$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 7,072$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,157$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,161$.

أنهت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" تعاملات يوم الخميس منخفضة بنسبة 1.9% ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 7,450$ المسجل فى اليوم السابق.

وحققت أسعار البتكوين يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 10.5% ،بأكبر مكسب يومي منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بفعل تسارع تغطية مراكز بيع ، بعدما سجلت أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 6,425$ لكل وحدة بتكوين.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة حوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 190 مليار$ ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة يوم الأربعاء إلى 175 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوي منذ أيار/مايو الماضي ، قبل أن ترتد فى نفس اليوم إلى مستوي 195 مليار $ بفضل الانتعاشة القوية فى أسعار البتكوين.

النطاق الحالي فى أسعار البتكوين يعد ضعيفا أعلى حاجز 7,000$ ،والسبب فى ذلك أن سوق التشفير حاليا لا يتضمن أخبار أو أحداث محددة ، تؤدي إلى اتساع نطاق تذبذب أكبر عملة مشفرة فى العالم.

وفى العادة بعد الانخفاض الحاد فى الأسعار ،تمر معظم العملات المشفرة بعملية بناء قاع قبل البدء فى تشكيل اتجاه صاعد جديد ،ومن المرجح أن عملة البتكوين تمر بتلك المرحلة حاليا.

لكن مع اقتراب عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ،وعدم الرغبة فى المخاطرة من قبل مستثمري التجزئة والمؤسسات ، قد تدخل أسعار البتكوين فى نطاق من التذبذب المحدود ، قبل اتخاذ اتجاه واضح أوائل العام الجديد.