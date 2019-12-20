شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2016 بفعل مخاوف "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، لكنه بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2016 ، بفعل تجدد المخاوف حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، بعدما حددت حكومة "بوريس جونسون" 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق حول التجارة الحرة مع أوروبا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3037$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3009$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3005$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2990$ ، مع استمرار عمليات البيع المكثفة للعملة الملكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 2.25% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، بفعل تجدد المخاوف حول "بريكست".

سجل الجنيه الإسترليني الجمعة الماضية أعلى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3514$ ،عقب الفوز الساحق لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" فى الانتخابات البرلمانية.

تمهد تلك الأغلبية البرلمانية لبوريس جونسون ، سهولة تمرير اتفاقه الأخير لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان البريطاني ،قبل موعد بريكست المحدد فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

وما طارئ خلال الأسبوع الحالي ،وجدد مرة أخرى مخاوف الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،هو ما يتعلق بالفترة الانتقالية قبل التنفيذ النهائي لبريكست ، مع إصرار جونسون على عدم تمديد تلك الفترة التي تنتهي فى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.

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وأكدت التقارير الرسمية ،أن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" سيستخدم أغلبيته البرلمانية فى حظر أي تمديد للفترة الانتقالية فى إطار البريكست "انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي" لما بعد عام 2020.

وقال مسؤول حكومي كبير البيان الرسمي أوضح أننا لن نمدد الفترة الانتقالية ،وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد.

وكانت الأسواق تأمل فى أن يتخذ جونسون نهجا مرنا فى الموعد النهائي للفترة الانتقالية بنهاية 2020 بهدف التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبي ،بعد مغادرة بريطانيا للتكتل الأوروبي المؤكد حدوثه فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين.

تدخل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل ،فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد فى كل شيء فيما عدا الاسم ،ويحاول الجانبان خلال فترة 11 شهرا التوصل لاتفاق بشأن العلاقات فى مرحلة ما بعد البريكست.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من المملكة المتحدة البريطانية ، خاصة عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وسجل الربع الثاني انكماشا للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2012.

تصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني الربع الثالث/2019 المتوقع نفس القراءة السابقة نمو بمعدل 0.3% ،الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماش بمعدل 0.2 % خلال الربع الثاني.

ويصدر بنفس التوقيت الحساب الجاري البريطاني لنفس الربع المتوقع عجز بمقدار 15.7 مليار إسترليني بالمقارنة مع عجز بمقدار 25.2 مليار إسترليني خلال الربع الثاني.