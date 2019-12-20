شكرا لقرائتكم خبر عن %29 من مديري صناديق الاستثمار يتوقعون تحسن نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجري بنك اوف أمريكا ميريل لينش استبياناً لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر ديسمبر خلال الفترة من 6 ـ 12 ديسمبر 2019، وشارك في الاستبيان 247 عميلاً يديرون 745 مليار دولار أمريكي من الأصول.

وحسب بيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم" استجاب 199 مشاركاً يديرون 627 مليار دولار أمريكي من الأصول لأسئلة استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار العالمية، كما استجاب 115 مشاركاً يديرون 286 مليار دولار لأسئلة استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار الإقليمية.

وحسب الاستبيان قفزت توقعات مديري صناديق الاستثمار بتحسن النمو العالمي بمقدار 22 نقطة مئوية إلى صافي 29% من مديري صناديق الاستثمار الذين شملهم الاستبيان أشاروا أنهم يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، وذلك في أكبر قفزة على الاطلاق في توقعات النمو العالمي خلال شهرين.

وارتفعت توقعات التضخم بمقدار 12 نقطة مئوية إلى صافي 43٪ من المستثمرين توقعوا ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية (CPI) على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.

بينما انخفضت المخاوف من الركود بمقدار 33 نقطة مئوية إلى صافي 68% من المستثمرين قالوا أن الركود غير مرجح الحدوث في عام 2020

ويعتقد 20% من مديري صناديق الاستثمار المستطلعة آرائهم أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً فوق المعدل وتضخم أدنى من المعدل، وذلك في أعلى مستوى في 7 أشهر، وما زال 65% من المستثمرين يتوقعون نمواً وتضخماً أدنى من المعدل

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ووفقاً للاستبيان ظلت المخاوف هذا الشهر ثابتة بشأن الدورة الإئتمانية، حيث قال ما نسبته 39% من المستثمرين الذين شملهم الاستبيان أنهم يعتقدون أن ميزانيات الشركات مبالغ فيها.

وقفزت توقعات أرباح الشركات العالمية بمقدار 23 نقطة مئوية أعلى من نوفمبر الماضي، حيث قال صافي 14% من مديري صناديق الاستثمار أنهم يتوقعون تدهور الأرباح خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ولدى سؤال المستثمرين المشاركين في الاستبيان حول ما يرغبون برؤيته بشأن ما تفعله الشركات بالسيولة النقدية، أعرب 46% منهم عن رغبتهم في استخدام الشركات لسيولتها النقدية لزيادة انفاقها الرأسمالي، وفي المقابل يفضل 36% منهم استخدامها لتحسين ميزانياتها العمومية، بينما أشار15% منهم إلى رغبتهم في قيام الشركات بتوزيعها لحملة أسهمها في شكل توزيع أرباح نقدية.

واستقرت مخصصات النقد في المحافظ الاستثمارية عند 4.2%، وذلك في أدنى مستوى منذ مارس 2013.

بينما واصلت مخصصات السندات الانخفاض، حيت تراجعت هذا الشهر بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى صافي 48% من المستثمرين خفضوا مخصصاتهم في السندات، في أكبر انخفاض منذ أكثر من عام.

واستقرت مخصصات المستثمرين في الحيازات النقدية عند 18% يفضلون الاستثمار فيها، وذلك في أدنى مخصصات في الحيازات النقدية منذ نوفمبر 2015.

وارتفعت مخصصات المستثمرين في الأسهم العالمية بمقدار 10 نقاط مئوية شهرياً إلى صافي 31% منهم عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم، في أعلى مستوى في عام واحد.