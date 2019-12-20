شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستمر بالتذبذب ضمن النطاق الصاعد– تحليل -20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس ليستمر بالتذبذب ضمن النطاق الصاعد دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد حتى هذه اللحظة, نؤكد على أهمية اختراقه للحاجز المستقر عند 2.8380 ليفتح ذلك الباب أمامه للوصول نحو 2.9200 والذي يمثل بدوره الهدف التالي للميل الصاعد.

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون مستوى 2.7500 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد بشكل مؤقت لحين اختباره لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر حاليا عند 2.7000 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد