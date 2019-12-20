شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم– تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
قدم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس إغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 915.00 ليزيد ذلك من فعالية التداولات الصاعدة للفترة القريبة والمتوسطة, كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يسهل محاولة تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية المستقرة عند 955.00 و 1025.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 955.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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