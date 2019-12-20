شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الهدف السلبي الأول-تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لثبات الحاجز المستقر عند 143.80 مشكلا بذلك موجات سلبية قوية لنلاحظ ملامسته للهدف السلبي الأول المستقر عند 142.30, بالرغم من تذبذب السعر حاليا ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن الضغوط السلبية المتكررة تدعونا لترجيح المزيد من التذبذب السلبي بكسر العائق الحالي ليستهدف السعر بذلك مستوى 141.00. وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يعزز توقعنا السلبي بتقديمه لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة كسر مستوى 142.00 بهدف الوصول نحو الهدف السلبي المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.60 و 141.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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