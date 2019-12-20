اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 20-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بالهبوط منذ تداولات يوم أمس مستسلما بذلك لسلبية الحاجز المستقر عند 122.45 وليستقر بذلك بقرب الهدف الأول والمتمثل بمستوى 121.55, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يزيد من فرص استئناف السعر للهبوط التصحيحي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 120.30 ليختبر دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 120.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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