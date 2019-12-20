شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بالهبوط منذ تداولات يوم أمس مستسلما بذلك لسلبية الحاجز المستقر عند 122.45 وليستقر بذلك بقرب الهدف الأول والمتمثل بمستوى 121.55, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يزيد من فرص استئناف السعر للهبوط التصحيحي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 120.30 ليختبر دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 120.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط