شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم مجموعة بي تي يحافظ على الاستقرار السلبي -تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر السهم مؤخرا لضغوط إيجابية قوية, إلا أن الاستقرار المتكرر دون المقاومة المتمثلة بمستوى 210.00 يؤكد استسلامه بشكل عام لسيطرة الميل الهابط.
يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي قوي ليتمكن من تشكيل تداولات سلبية جديدة وليستهدف من خلالها مستوى 185.60 وصولا للدعم المستقر عند 157.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 210.00 و 193.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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