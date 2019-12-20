شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعتر النفط ترتفع 0.20% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:41 مساءً, 20 ديسمبر 2019 م المناطق - وكاالات ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة بنسبة 0.20% إلى 66.67 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم للعقود الآجلة بنسبة 0.02% إلى 61.17 دولاراً أمريكياً.

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