شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل تقدم فى اتفاق تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى بفضل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى ضغطت على الطلب وكذلك على آفاق نمو الاقتصاد العالمى.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ستة سنتات أو 0.09 % إلى 66.60 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 61.12 دولار للبرميل.

وعزز إحراز تقدم فى النزاع التجارى المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط فى العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة فى العام القادم.

وأعلنت الصين أمس الخميس عن قائمة لإعفاء واردات ست منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين فى العالم عن اتفاق تجارى مؤقت من المقرر توقيعه فى بداية يناير كانون الثاني.

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ورفع جيه.بى مورجان وجولدمان ساكس توقعاتهما لأسعار النفط فى 2020 فى وقت سابق من الأسبوع الجارى فى ظل تخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك وتحسن آفاق التجارة العالمية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا فى أوائل ديسمبر على تنفيذ خفض إضافى بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير علاوة على التخفيضات السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.

وبعيدا عن التقدم المُحرز فى اتفاق التجارة، تلقت أسعار النفط الدعم من انخفاض مخزونات النفط فى الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل إلى 446.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 13 ديسمبر.