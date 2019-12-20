شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل تقدم فى اتفاق تجارى والان مع تفاصيل الخبر
وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ستة سنتات أو 0.09 % إلى 66.60 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 61.12 دولار للبرميل.
وعزز إحراز تقدم فى النزاع التجارى المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط فى العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة فى العام القادم.
وأعلنت الصين أمس الخميس عن قائمة لإعفاء واردات ست منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين فى العالم عن اتفاق تجارى مؤقت من المقرر توقيعه فى بداية يناير كانون الثاني.
ورفع جيه.بى مورجان وجولدمان ساكس توقعاتهما لأسعار النفط فى 2020 فى وقت سابق من الأسبوع الجارى فى ظل تخفيضات للإنتاج بقيادة أوبك وتحسن آفاق التجارة العالمية.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا فى أوائل ديسمبر على تنفيذ خفض إضافى بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير علاوة على التخفيضات السابقة البالغة 1.2 مليون برميل يوميا.
وبعيدا عن التقدم المُحرز فى اتفاق التجارة، تلقت أسعار النفط الدعم من انخفاض مخزونات النفط فى الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل إلى 446.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 13 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل تقدم فى اتفاق تجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.