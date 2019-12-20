شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر نيكى بنسبة 0.2% بختام التعاملات بفعل جنى أرباح فى شركات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
ونزل المؤشر نيكى 0.2 % إلى 23816.63 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1733.07 نقطة، مع تراجع المؤشر توبكس 30 الأساسى للشركات الكبيرة 0.56%، وفى الأسبوع، هبط المؤشر نيكى القياسى 0.9 بالمئة تقريبا بعد مكاسب حققها على مدى ثلاثة أسابيع.
واختار المستثمرون جنى الأرباح قبيل عطلة نهاية العام بعد أن بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى فى 14 شهرا فى وقت سابق من الأسبوع الجارى بفضل أنباء استكمال اتفاق تجارى مؤقت بين واشنطن وبكين.
لكن فى ضوء معنويات متفائلة بوجه عام فى السوق قدمت الدعم للكثير من الشركات الصغيرة، زاد عدد الأسهم المرتفعة عن الأسهم المنخفضة بمعدل 5 إلى 4 تقريبا. وقفز حجم التداولات إلى 2.3 تريليون ين على المنصة الرئيسية بزيادة بنحو 10% عن المتوسط فى الأمد الطويل.
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك، الذى صعد ما يزيد عن 10% فى الشهر الفائت، 0.6%.
ونزل سهم سونى كورب، أحد أقوى الأسهم أداء على مدى الشهر المنصرم، 1.7%.
ومن بين شركات التكنولوجيا الكبيرة، هبط سهم فانوك لصناعة الروبوت 2.2 %، بينما تراجع سهم كينس 0.6%.
وتأثرت شركات صناعة السيارات سلبا بتراجع الدولار أثناء الليل عن أعلى مستوى فى 6 أشهر تقريبا مقابل الين. ونزل سهم تويوتا موتور ونيسان موتور 1.1% لكل منهما، بينما انخفض سهم سوزوكى موتور وسهم مازدا متور 0.8 % لكل منهما.
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