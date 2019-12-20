شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية 15.2 مليار جنيه الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 15.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 385.6 مليار جنيه إلى 398.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 3.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 198.3 مليار جنيه إلى 200.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 583.9 مليار جنيه إلى 599.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

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كما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%.