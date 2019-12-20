شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 19-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-12-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.807 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعًا أو انخفاضًا. إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعًا أو انخفاضًا.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بلتون المالية القابضة، القناة للتوكيلات الملاحية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية للدواجن، العربية لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 300 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.807 مليار جنيه. البورصة تربح 300 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات محلية وعربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.807 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 117 مليون ورقة مالية بقيمة 871.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.3 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 51.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.29%، والعرب على 2.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.15%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 85.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16262 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5152 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

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وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة. محمد العبارأعلنت الشركة المصرية للمشروعات السياحية-أمريكانا مصر، عن تقدم المساهم الرئيسي- محمد العبار- بتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19 نوفمبر 2019، برفض دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم، أمام لجنة التظلمات بالهيئة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر التظلم حتى تاريخه. محمد العبارأعلنت الشركة المصرية للمشروعات السياحية-أمريكانا مصر، عن تقدم المساهم الرئيسي- محمد العبار- بتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19 نوفمبر 2019، برفض دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم، أمام لجنة التظلمات بالهيئة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر التظلم حتى تاريخه.

وكانت صفقة استحواذ شركة "أديبتيو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى الإماراتية"، المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، على أمريكانا مصر، قد تعثرت بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية الدراسة المعدة من المستشار المالى المستقل (شركة فينكورب للاستشارات المالية ) لسعر سهم أمريكانا بالبورصة المصرية، وطالبته بتعيين مستشار مالى آخر وتقديم عرض شراء جديد خلال شهر.

وتعود بداية أزمة شراء رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار لأمريكانا مصر إلى مطلع شهر إبريل عام 2018، بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على استثناء "أديبتيو"-المملوكة للعبار- من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر، استكمالاً لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمى الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات "إديبتيو" فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فوراً، ليطالب بعدها مساهمى الأقلية بالشركة بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير فى إجراءات الشراء الإجبارى.

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمى أمريكانا مصر بإلزام "أديبتيو" بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه، فى حين يتداول حالياً بالبورصة المصرية قرب 13 جنيه.

إلا أن شركة "أديبيتو" التزمت بتعيين مستشار مالى مستقل وهى شركة فينكورب للاستشارات المالية، وأودعت يوم الخميس الماضى، عرض شراء لحصة الأقلية بشركة أمريكان مصر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، بحسب نتائج دراسة القيمة العادلة، فى حين أن سعر السهم يتداول وقتها على 15 جنيه للسهم.