شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد سادس مكاسب أسبوعية لها على التوالي والتي قد تعكس أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عامين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.13% لتتداول حالياً عند 935.79$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 934.58$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.43 مقارنة بالافتتاحية عند 97.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل اتساع 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.4% في القراءة السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونمو الدخل الشخصي 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 96.8 في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بالإضافة لصدور قراءة توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن على قناة "سي-إن-بي-سي" والتي أعرب من خلالها بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بلاده والصين تمر حالياً بمراجعة فنية وقانونية وأنه سيتم توقيعها في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية الصينية أيضا بالأمس عن قرارها بإعفاء ستة سلع أمريكية من تطبيق الرسوم الجمركية لمدة عام بداية من 26 من هذا الشهر.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر عن كون بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخراً على سلع وبضائع الاتحاد الأوروبي التي تقدر بما قيمته 7.5$ مليار، وذلك بهدف خفض العجز التجاري مع الاتحاد، موضحاً أن العجز التجاري مع أوروبا قد يسجل خلال العام الجاري 2019 نحو 180$ مليار وأن أمريكا بحاجة إلى إيجاد وسائل من أجل بيع المزيد من سلعها وبضائعها إلى القارة الأوروبية.

ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه مؤخراً لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستبعد بعد فكرة فرض رسوم على السيارات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على الرغم من محاولة الطرفين التوصل إلى تسوية حيال العجز التجاري التي يقع في صالح الاتحاد الأوروبي، ونود الإشارة لكون تلك التصريحات قد عززت القلق حيال تفاقم الحرب التجارية بين واشنطون وبروكسل.

وفي سياق أخر، فقد صرح الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر الثلاثاء الماضي بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى الصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما أيضا الثلاثاء برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.

ويذكر أن مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.