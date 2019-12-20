شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة تداول اليوم، مسجلةً مستويات قياسية مرتفعة جديدة، مع قول وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن اتفاق تجارة أولى بين الولايات المتحدة والصين سيجرى توقيعه أوائل ينايرحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعى بمقدار 136.59 نقطة، ما نسبته 0.48 فى المئة، ليصل إلى مستوى 28375.87 نقطة، فيما صعد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.44 فى المئة، ما يعادل 14.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3205.27 نقطة.



وزاد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 59.48 نقطة، ما نسبته 0.67 فى المئة، لينهى تداولاته عند مستوى 8887.22 نقطة.