شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: ارتفاع أرباح الشركة لـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه بلغ صافي ربح الشركة القابضة 1,2 مليار جنيه عن العام المالي 2018 2019 ، مقابل 1,1 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018، مؤكدًا أن ما تحقق من ربح مرتفع نتيجة الجهود الكبيرة بالرغم من التحديات التى واجهت الشركة.

وأضاف نافع فى تصريح لـ"الخليج 365" أن إجمالي استثمارات الشركة القابضة في شركاتها التابعة عن العام المالي 2018 /2019، بغلت حوالي 5,1 مليار جنيه مقابل 5,2 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018، كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة 1.6 مليار جنيه عن العام المالي 2018 /2019، لافتًا إلى إن استثمارات الشركة القابضة في الشركات المشتركة بلغت في العام المالي 2018 /2019 حوالي 446 مليون جنيه.