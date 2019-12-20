شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: ارتفاع أرباح الشركة لـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف نافع فى تصريح لـ"الخليج 365" أن إجمالي استثمارات الشركة القابضة في شركاتها التابعة عن العام المالي 2018 /2019، بغلت حوالي 5,1 مليار جنيه مقابل 5,2 مليار جنيه عن العام المالي 2017 /2018، كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة 1.6 مليار جنيه عن العام المالي 2018 /2019، لافتًا إلى إن استثمارات الشركة القابضة في الشركات المشتركة بلغت في العام المالي 2018 /2019 حوالي 446 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القابضة المعدنية: ارتفاع أرباح الشركة لـ1.2 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.