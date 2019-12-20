الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 20-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الهابط الهادئ ليبتعد تدريجياً عن حاجز 0.9800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 0.9712 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9836.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9720 والمقاومة 0.9835

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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