شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7015، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة إيجابية تدعم الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.6670 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6850 والمقاومة 0.6950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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