شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يؤكد الاختراق – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتأكيد اختراق مستوى 65.40 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار اختبار مستوى 66.40 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 68.95.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 65.40 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.50 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد