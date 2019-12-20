النفط ينجح بالاختراق – تحليل - 20-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 60.90 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية للفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 62.30.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 60.90 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 62.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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