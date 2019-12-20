شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستمر بالتذبذب – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية بعد محاولة كسر مستوى 16.96، ليبقى السعر عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 17.10، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للتوجه نحو 16.33 كهدف تصحيحي تالي، بينما اختراق المقاومة سيفتح باب تحقيق مكاسب جديدة تستهدف مستوى 17.60 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي