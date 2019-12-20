شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة التصحيحية الهابطة ويحافظ على ثباته دونه، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1447.00، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1489.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط