شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعض الميل الصاعد ليقترب من اختبار مستوى 1.3155، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3015، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3155 لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط