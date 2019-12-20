الدولار مقابل الين يضغط على الدعم – تحليل - 20-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية يوم أمس ليهاجم مستوى 109.33، لكنه أغلق الشمعة اليومية فوق هذا المستوى، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً حتى الآن، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 110.50 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 109.33 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 108.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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