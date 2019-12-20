شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي يوم أمس بعد اختبار مستوى 1.3150، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، حيث يجري السعر اختباراً لحاجز 1.3000 الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 1.2920 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. نذكّر بأن استمرار الموجة الهابطة الحالية يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3150. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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