شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر الدعم مجدداً – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لاختبار الدعم المحوري 1.1108، ويجد صعوبة في العودة إلى القناة الصاعدة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ليستهدف مناطق 1.1065 ثم 1.0995 بشكل رئيسي.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1108 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد