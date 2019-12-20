شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر الدعم مجدداً – تحليل - 20-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لاختبار الدعم المحوري 1.1108، ويجد صعوبة في العودة إلى القناة الصاعدة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ليستهدف مناطق 1.1065 ثم 1.0995 بشكل رئيسي.
وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1108 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.1180 وتمتد إلى 1.1280.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يختبر الدعم مجدداً – تحليل - 20-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.