شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد الأعلى لها في أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس، ولتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1117، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1122، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1114، بينما حقق الأعلى له عند 1.1125.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 9.8 مقابل 9.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة إنفاق المستهلكين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وصولاً إلى الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 23.6 مليار يورو مقابل 28.2 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع التطلع إلى تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً بحلول نهاية كانون الثاني/يناير القادم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل اتساع 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.4% في القراءة السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، ونمو الدخل الشخصي 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 96.8 في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بالإضافة لصدور قراءة توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.