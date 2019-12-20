شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع إلى تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً بحلول نهاية كانون الثاني/يناير القادم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.11$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.12$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.15$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.44 مقارنة بالافتتاحية عند 97.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل اتساع 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.4% في القراءة السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونمو الدخل الشخصي 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 96.8 في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بالإضافة لصدور قراءة توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن على قناة "سي-إن-بي-سي" والتي أعرب من خلالها بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بلاده والصين تمر حالياً بمراجعة فنية وقانونية وأنه سيتم توقيعها في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية الصينية أيضا بالأمس عن قرارها بإعفاء ستة سلع أمريكية من تطبيق الرسوم الجمركية لمدة عام بداية من 26 من هذا الشهر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إقرار مجلس النواب الأمريكي اتفاق تجارة جديد في أمريكا الشمالية من المتوقع أن يتم تمريره أيضا من قبل مجلس الشيوخ العام المقبل ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، بينما أقر أيضا بالأمس مجلس الشيوخ مشروع قانون الإنفاق الذي يجنب أكبر اقتصاد في العالم إغلاق الحكومة الفيدرالية هناك.

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ونود الإشارة، لكون تلك التطورات التي تبعنها عن الولايات المتحدة بالأمس تعكس أن الاتهامات التي وجهت للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لم تؤدي لإعاقة العمل التشريعي في واشنطون، ويذكر أن البيت الأبيض أعرب مؤخراً عن ثقته في براءة الرئيس الأمريكي من التهم الموجه إليه أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

وبالنظر إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن كون مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤكد على خروج بلاده من الاتحاد بحلول نهاية الشهر القادم، مع طرقه لكون الدعوة لاستقلال اسكتلندا في العام المقبل ستعد مصدر لتشتيت بريطانيا عن اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه مؤخراً والذي سيخضع لتصويت البرلمان البريطاني لاحقاً.

وجاء ذلك عقب ساعات من رفض الحكومة البريطانية طلب رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستارجن بإجراء استفتاء ثاني على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وذلك مع أفادت الحكومة بتمسكها بنتائج الاستفتاء الأخير الذي تم إجراؤه منذ خمسة أعوام، ويذكر أن الوزيرة الأولى لاسكتلندا ستارجن أعربت الجمعة الماضية عن رغبتها في عدم مغادرة اسكتلندا للاتحاد الأوروبي وطالبة بإجراء استفتاء على الانفصال.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب رئيسية المفوضية الأوروبية فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي لبدء المحادثات الخاصة بالاتفاق التجاري مع بريطانيا في الأول من شباط/فبراير المقبل، موضحاً عزم بروكسل للقيام بالاستغلال الأمثل للوقت المتاح في المحادثات، ومضيفة أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية العام القادم 2020 فستكون تلك نهاية الطريق، مع أفادتها بأن الضرر الناتج عن عدم التوصل لاتفاق تجاري سينعكس بشكل أكبر على المملكة المتحدة من انعكاسه على الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جيمس سلاك الثلاثاء والتي أعرب من خلالها عن كون بيان الانتخابات كان واضحاً حيال استبعاد أي تمديد في الفترة الانتقالية، موضحاً أن حكومة بلاده تعمل على البدء في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، ومضيفاً أن الحكومة تنوي في بناء العلاقات التجارية مع الاتحاد بحلول كانون الثاني/يناير من عام 2021.

كما أكد سلاك آنذاك على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الجمركي والسوق الموحد لمنطقة اليورو تحت أي ظروف، وجاء ذلك عقب أفادته الاثنين الماضي بأنه سيتم عرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان الجمعة وأن الاتفاق يهدف لوضع شروط متفق عليها بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وبروكسل في شكل قانون، وذلك مع أعربه عن ثقة حكومته حول المضي قدماً في تأمين اتفاقية التجارة الحرة طويلة الآجل مع الإتحاد.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيعمل على تغير القانون لضمان عدم تمديد المرحلة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام المقبل 2020، الأمر الذي قد يشكل تحدي محتمل أمامه لكون العديد من المراقبون لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يروا أن التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين يحتاج المزيد من الوقت.