شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة السابعة على التوالي متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.02% لتتداول عند مستويات 61.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.11$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.18$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.09% لتتداول عند 66.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 66.54$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.43 مقارنة بالافتتاحية عند 97.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل اتساع 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.4% في القراءة السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونمو الدخل الشخصي 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 96.8 في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بالإضافة لصدور قراءة توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز بواقع 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 13 من الشهر الجاري مقابل فائض 0.8 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 1.5 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 446.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت الثلاثاء الماضي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني/يناير المقل من النفط الصخري بنحو 30 ألف برميل يومياً إلى نحو 9,135 ألف برميل يومياً، وذلك وسط التوقعات بارتفاع مستويات إنتاج الحقول السبعة الرئيسية في أمريكا أكبر منتج ومستهلك للنفط في عالمياً، وخفض الإدارة توقعاتها لأسعار النفط للعام المقبل 2020 إلى 60$ للبرميل من 64$ للبرميل للعام الجاري.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين أن واردات أكبر مستورد للنفط في العالم ارتفعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.13 مليون برميل يومياً مقابل 10.72 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومقارنة بنحو 9.61 مليون برميل يومياً في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا وقد بلغ متوسط واردات الصين من النفط خلال الإحدى عشرة شهراً الأولى من هذا العام 10.09 مليون برميل يومياً وذلك بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت بيانات الإدارة ارتفاع واردات الصين النفطية من المملكة العربية السعودية 76.3% إلى 1.98 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر بسبب تزايد الطلب من مصاف جديدة في الصين، وجاء ذلك قبل أن نشهد البيانات التي أفادت بارتفاع صادرات المملكة من النفط خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 7.06 مليون برميل يومياً من 6.67 مليون برميل يومياً في أيلول/سبتمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن على قناة "سي-إن-بي-سي" والتي أعرب من خلالها بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بلاده والصين تمر حالياً بمراجعة فنية وقانونية وأنه سيتم توقيعها في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية الصينية أيضا بالأمس عن قرارها بإعفاء ستة سلع أمريكية من تطبيق الرسوم الجمركية لمدة عام بداية من 26 من هذا الشهر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 667 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في ثمانية أسابيع، ويأتي ذلك بعد أن أوضحت الشهر الماضي تراجعها للشهر الثاني عشرة على التوالي.