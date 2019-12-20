شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبلغ أعلى مستوياتها فى ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها فى ثلاثة أشهر اليوم، مدعومة بأنباء عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية واستمرار انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 66.54 دولارًا للبرميل، مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالى.

وصعد سعر الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند سعر 61.22 دولارًا للبرميل.

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