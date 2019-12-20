شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عقب بقاء الصين على معيار الإقراض الجديد أو ما يعرف بسعر القرض الأساسي دون تغير، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات وذلك في أعقاب بقائها في وقت سابق من الشهر الجاري على معدلات القروض متوسطة الأجل دون تغير هي الأخرى.

هذا وقد قادت أسهم شركات السيارات في اليابان مسيرات تراجع مؤشرات الأسهم في طوكيو عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس اتفاق تجارة جديد في أمريكا الشمالية من المتوقع أن يتم تمريره أيضا من قبل مجلس الشيوخ العام المقبل ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" والذي تضمن أن 75% من قطاع غيار السيارات تأتي من أمريكا الشمالية بعد أن كانت 62.5% في الاتفاقية السابقة نافتا.

ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم الأمريكية اختتمت جلسة الأمس على مستويات قياسية جديدة مع تجاهل المستثمرين إقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بالأخص أن المساءلة لم تؤدي لإعاقة العمل في واشنطون وتحديداً في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين والذي قد ينهي العزل لاحقاً، حيث أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الإنفاق الذي يجنب الإغلاق الحكومي هناك.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن على قناة "سي-إن-بي-سي" والتي أعرب من خلالها بأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين بلاده والصين تمر حالياً بمراجعة فنية وقانونية وأنه سيتم توقيعها في مطلع كانون الثاني/يناير المقبل، وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية الصينية أيضا بالأمس عن قرارها بإعفاء ستة سلع أمريكية من تطبيق الرسوم الجمركية لمدة عام بداية من 26 من هذا الشهر.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.32% ليخسر 5.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,730.56، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.25% ليخسر هو الأخر 59.92 نقطة ويصل إلى المستوى 23,804.93.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليخسر 1.21 نقطة ويصل إلى المستوى 4,025.94، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 4.69 نقطة ويصل إلى المستوى 3,012.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 73.16 نقطة ويصل إلى المستوى 27,873.65، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 6.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,203.00.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.18% ليربح 20.21 نقطة ويصل إلى المستوى 11,500.82، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.31% ليخسر 21.01 نقطة ويصل إلى المستوى 6,812.10.