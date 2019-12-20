تعرف على شروط التقدم لمجلس أمناء المدن الجديدة × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من أجهزة المدن الجديدة فتح باب الترشح لـمجالس الأمناء بهذه المدن، على أن يتم اختيار الأعضاء بالانتخاب وليس بالتعيين، وتتمثل الشروط فى التالى: 1- الالتزام بالتوقيتات المحددة داخل كل مدينة لتقديم الأوراق المطللوبة. 1- الالتزام بالتوقيتات المحددة داخل كل مدينة لتقديم الأوراق المطللوبة. 2- يشترط فى المتقدم أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين. 3- يجب أن يكون المتقدم محل إقامته بالمدينة مثبت ببطاقة الرقم القومي. 3- يجب أن يكون المتقدم محل إقامته بالمدينة مثبت ببطاقة الرقم القومي. 4- يجب ألا يقل سن المتقدم عن (21سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل. 5- يجب ألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها. 5- يجب ألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها. 6- يجب ألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين (رئيس – نائب – عضو..). Advertisements 7- يجب على المتقدم سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها. 7- يجب على المتقدم سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها. 8- الأوراق المطلوبة هى "صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور". 9- لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة. 9- لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة. 10- لن يتم النظر للطلبات غير مستوفاة الأوراق وسيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقاً.

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