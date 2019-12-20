شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الكشف البترولى ASH-2 فى أبو سنان بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر
1- كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية ASH-2.
2- يقع في منطقة أبوسنان.
4- وضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يوميًا من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا.
5- شركة برج العرب للبترول هي التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن الهيئة العامة للبترول و شركة كويت انرجي مصر.
يذكر أن إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية حالياً يمثل حوالى 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام، وأن الاكتشافات التي تحققت مؤخرًا بها تؤكد أن هذه المنطقة لا زالت لم تبح بعد بكل أسرارها، ويحفز ذلك الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف بالطبقات العميقة بالأحواض الترسيبية التى تتمتع باحتمالات هيدروكربونية واعدة.
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