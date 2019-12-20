شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي في أخر جلسات هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6897 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6886، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6901، بينما حقق الأدنى له عند 0.6883.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل اتساع 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.4% في القراءة السابقة للربع الثاني.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونمو الدخل الشخصي 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 96.8 في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بالإضافة لصدور قراءة توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.