شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 34 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، لأدنى مستوى فى 34 شهرًا، وليفقد بنحو 188 قرشًا، منذ بداية العام الجارى، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.99 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الجارى فى يناير الماضى، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويرصد ”الخليج 365” رحلة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وأبرز المحطات فى تطور السعر إلى جانب أبرز الأسباب.

- أكتوبر 2016 سجل سعر الدولار 8.85 جنيه.

- نوفمبر 2016 سجل سعر الدولار 17.14 جنيه.

- ديسمبر 2016 سجل سعر الدولار 19.13 جنيه.

- نوفمبر 2016 سجل سعر الدولار 17.14 جنيه.

- فبراير 2017 سجل سعر الدولار 15.73 جنيه.

- يناير 2018 سجل سعر الدولار 17.60 جنيه.

- يناير 2019 سجل سعر الدولار 17.87 جنيه.

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- يوليو 2019 سجل سعر الدولار 16.55 جنيه.

- ديسمبر 2019 سجل سعر الدولار 15.99 جنيه.

- يتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب.

- عندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

- ارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.

- تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية دعم قوة الجنيه.

- تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.

- ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام.