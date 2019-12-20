شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة في عصر المعلومات".. ندوة بمركز الدراسات الاقتصادية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الاثنين المقبل، ندوة تحت عنوان "على أعتاب التغيير: التجارة والتنمية في عصر المعلومات"، ويديرها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ويحاضر في هذه الندوة البروفيسور دان سيورياك، مدير شركة سيورياك للاستشارات بمدينة أوتاوا كندا، والمعقبان المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وقال المركز، إن ثمة أوجه اختلاف عديدة بين الاقتصاد القائم على المعلومات الذي يجري تشكيله، بالتحول الرقمي وبين الاقتصاد الصناعي القائم على المعرفة السابق عليه، ولهذه الاختلافات تداعيات مهمة في أبعاد عدة.

ويناقش البروفيسور دان سيورياك دلالات هذه المحاضرة المتميزة، يناقش السمات المختلفة للاقتصادات الناشئة القائمة على المعلومات، من حيث السياسات الاقتصادية والصناعية الوطنية، والتجارة، والتنمية، فضال عن طبيعة المؤسسات الدولية اللازمة لإدارة مثل هذه الاقتصادات.