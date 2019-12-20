الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

المناطق _ وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة تداول اليوم، مسجلةً مستويات قياسية مرتفعة جديدة، مع قول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه أوائل يناير.

وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 136.59 نقطة، ما نسبته 0.48 في المئة، ليصل إلى مستوى 28375.87 نقطة، فيما صعد مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) بنسبة 0.44 في المئة، ما يعادل 14.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3205.27 نقطة.

وزاد مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 59.48 نقطة، ما نسبته 0.67 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8887.22 نقطة.