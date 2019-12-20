شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تعدينية تضع «رأس الخير» ضمن أكبر المدن الصناعية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت المملكة العديد من الخطوات لوضع مدينة رأس الخير على قائمة أكبر المدن الصناعية المتخصصة في العالم، بعد أن أقرت إنشاء مدينة للصناعات التعدينية في المنطقة ضمن خطط التطوير الصناعي، وأسندت مهمة تطويرها وإدارتها إلى الهيئة الملكية للجبيل بمرسوم ملكي صدر في أكتوبر 2009، بعد نجاح الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء وتطوير وإدارة مدينتي الجبيل وينبع والنتائج التي تحققت لتصبح الجبيل الصناعية أكبر مدينة صناعية بتروكيماوية في العالم.

» موقع جاذب

وبلغت الاستثمارات اليوم بمدينة رأس الخير الصناعية الحكومية والخاصة نحو 100 مليار ريال، بفضل البنية التحتية التي أنشأتها الهيئة الملكية من أراض صناعية وطرق وخدمات كهربائية واتصال ومياه تصنيع ومياه تبريد وشبكات معالجة المياه بنوعيها الصناعي والصحي بالإضافة إلى ممرات الخدمات التي ستسهل على المستثمرين الحصول على احتياجاتهم من الغاز الطبيعي والغازات الصناعية وغيرها، مما يجعل مدينة رأس الخير الصناعية إحدى أهم المواقع الجاذبة للصناعات التعدينية بالعالم.

» تكامل إستراتيجي

ونظرا لوقوع مدينة رأس الخير الصناعية بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية «80 كم شمال الجبيل» تم الأخذ بعين الاعتبار التكامل الصناعي والإستراتيجي بين المدينتين.

وبناء على خطط التوسع التي وضعتها الهيئة الملكية فقد تم وضع البرنامج الصناعي الذي شمل خمسة قطاعات رئيسية، هي صناعات الفوسفات، والألمنيوم، والنحاس، والزنك والحديد بخلاف الصناعات التعدينية الأخرى، ومنها صناعة الزجاج والبولي سيليكون.

وشملت المرحلة الأولى من تطوير مدينة رأس الخير الصناعية والتي تبلغ مساحتها «120 كم2» قيام مجمعي صناعة الفوسفات مما وضع المملكة على خريطة العالم كلاعب رئيسي للأمن الغذائي باعتباره ثاني أكبر مورد للأسمدة الفوسفاتية للدول الزراعية، وأيضا مجمع الألمنيوم والذي سيكون اللبنة الأساسية للعديد من الصناعات التحويلية ومنها صناعة المحركات وقطع السيارات.

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» ميناء صناعي

وكغيرها من المدن الصناعية الكبرى تم إنشاء ميناء رأس الخير الصناعي وجُهز ببنية تحتية وأعماق بحرية تتناسب والصناعات التعدينية، كما تم إنشاء محطة تحلية رأس الخير لإمداد المدينة بما تحتاجه من الكهرباء والماء.

ووقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عام 2016م، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية وتحديث الخطة العامة لمدينة رأس الخير الصناعية لتشمل مجمعا صناعيا للصناعات والخدمات البحرية أطلق عليه اسم مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات الصناعية البحرية، وسيضم منطقة لصناعة السفن العملاقة تتكون من حوضين جافين ومبان صناعية لصناعة محركات السفن بالشراكة مع شركة هيونداي بالإضافة إلى منطقة أخرى لتصنيع المنصات البحرية والحفارات، وكذلك منطقة إصلاح للسفن وصيانتها، وهنالك الجزء الخاص بسفن الإمداد البحري الذي يحتوي على عدد من المراسي الجافة ورافعات السفن الخاصة بإصلاح وبناء سفن الإمداد البحري.

» منطقة التجمعات

وسيتم العمل بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على تطوير مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات الصناعية البحرية بواسطة شركة أرامكو السعودية وسيتم تطوير منطقة التجمعات بالكامل بواسطة الهيئة الملكية بالجبيل.

وتهدف المملكة من خلال التوسع في الصناعات التعدينية إلى تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات التعدينية بالمملكة والتي لم يستغل منها حتى الآن سوى 3% بحسب آخر إحصائية واستحداث الفرص الوظيفية والمقدرة بـ91.000 وظيفة عند اكتمال تطوير كامل المنطقة الصناعية برأس الخير والتي ستكون على مساحة 179 كم2 تقريبا.