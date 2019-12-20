شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل مساءلة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1476.69 دولار للأوقية «الأونصة».

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1480.70 دولار للأوقية.

ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، تراجعت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأمريكي قليلا مقابل سلة عملات، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.