شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 38.1 مليون سهم في «أرامكو» بقيمة 1.4 مليار ريال خلال المزاد والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الخميس ختام جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 8291 نقطة «+ 38 نقطة»، مواصلًا صعوده لخامس جلسة، ومسجلا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.

» مرحلة جديدة

واعتبرت جلسة الأمس بداية مرحلة جديدة لعملاق النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، وزيادة تأثيرها في أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية، بانضمام سهمها إلى المؤشرات الرئيسية، حيث دخل سهم عملاق النفط إلى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي»، كما بدأت صناديق أجنبية تابعة لمؤشر MSCI العالمي رحلة الاستثمار في سهم شركة أرامكو، بضخ أكثر من 660 مليون دولار في سهم «أرامكو».

وكان سهم «أرامكو» سجل منذ إدراجه في السوق السعودي مكاسب بنحو 18 % بإغلاق جلسة الثلاثاء، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32 ريالا للسهم، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 7.55 تريليون ريال، ما يعادل 2.01 تريليون دولار.

» إقبال على أرامكو

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وقال خبراء أسواق، إن تداولات سهم عملاق النفط بدأت بإقبال شديد وطلبات واضحة رفعت السهم لمستويات تجاوزت 38.5 إلى 38.70 في الحد الأعلى لثاني يوم من الإدراج، ما أدى للتراجع في وقت لاحق من الجلسة عند 35.50 بسبب ثلاثة عوامل رئيسية هي: وجود مكتتبين بدأوا بممارسة حقهم في البيع، والتغير في آلية احتساب دخول سهم أرامكو، ودخول المؤشرات الناشئة، وهو ما أثر على حجم التداول أو عمليات التداول التي حصلت قبل أول أمس، وثالثا الأذهان المرتبطة بالتقييم عند 2 تريليون دولار.

» فترة المزاد

وبلغت التداولات على «أرامكو السعودية» خلال فترة المزاد، والتداول على سعر الإغلاق نحو 38.14 مليون سهم، وبقيمة 1.35 مليار ريال، تمت من خلال 3776 صفقة.

وشهدت فترة المزاد في جلسة أمس والتي استمرت 10 دقائق، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت لمدة 10 دقائق أيضا، تداولات نشطة بلغت نحو 74.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، تمت من خلال 9906 صفقات.

وأغلق السهم، أول أمس عند 36.7 ريال، بقيمة تداولات بلغت 2.56 مليار ريال، وبحجم صفقات 44.8 ألف صفقة، لعدد 69.2 مليون سهم، بمعدل 1546 سهما للصفقة الواحدة.