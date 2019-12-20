شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق مهرجان المأكولات الأسترالية «الأسبوع الأسترالي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت لولو أكبر سلسلة متاجر تجزئة في المنطقة، مهرجانها الممتد لمدة أسبوع للمأكولات الأسترالية «الأسبوع الأسترالي»، حيث يتم عرض نكهات مختلفة من المنتجات الأسترالية وإظهارها بشكل أكبر. هذه الفعالية تم افتتاحها من قبل السيد رضوان جودت سفير أستراليا في المملكة العربية السعودية في لولو هايبرماركت - ذا روف، الياسمين. وسيتم توفير عروض مختلفة في المتجر من 16 حتى 22 ديسمبر 2019.

المدير الإقليمي لمجموعة لولو السعودية السيد شهيم محمد، شارك قائلاً: «نحن دائماً ملتزمون بتوفير أفضل الخيارات من حول العالم ليس فقط من خلال توفير المناخ المناسب للتسوق، بل من خلال الأنشطة والفعاليات، التي تهتم بالغذاء، والتي توفر منتجات بأسعار معقولة. وسيجعل هذا العرض المنتجات الأسترالية حاضرة على الموائد خلال هذه العطلات».

لولو التي توفر أكثر من 400 منتج من مختلف الأقسام، توفر لعملائها تشكيلة واسعة من المنتجات الخاصة مثل الخضار والفواكه، اللحوم، الأجبان، المنتجات العضوية، منتجات الألبان، والعديد من المنتجات المعلبة الجاهزة للأكل خلال فترة هذا العرض. المنتجات الخالية من الجلوتين، النباتية، الخالية من السكر والخيارات العضوية متوافرة أيضاً. ومع 184 فرعا يعمل حول العالم، لولو مستمرة دائماً بأخذ زمام المبادرة بتوفير مختلف المنتجات العالمية بأفضل قيمة.